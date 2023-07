Viktor Orban uderzył w sąsiadów Węgier. Mówił o oderwanych terytoriach

Ambasador Węgier w Bratysławie został wezwany 24 lipca do słowackiego ministerstwa spraw zagranicznych w związku z wypowiedzią premiera Viktora Orbana, który określił Słowację jako terytorium „oderwane”. Premier Węgier zabierał głos w sobotę na festiwalu Węgrów w Rumunii.

"Czechosłowacja (a następnie Słowacja) lub Węgry są tymi samymi państwami sukcesorami Austro-Węgier. Tak więc nic nie mogło zostać oderwane od dzisiejszych Węgier. Propagowanie takich narracji przez kogokolwiek jest bezsensownie sprzeczne z dobrosąsiedzkimi stosunkami i stabilnością w naszym regionie" - oświadczyło MSZ Słowacji.

Uznało też, że kwestionowanie integralności terytorialnej lub suwerenności Słowacji jest absolutnie nie do przyjęcia. "Dlatego powtarzamy, że jesteśmy zainteresowani normalnymi i pokojowymi stosunkami z Węgrami, ale z szacunkiem i zrozumieniem dla wrażliwości drugiej strony. Obecne oświadczenia węgierskiego premiera nie idą w tym kierunku" - oznajmiło.

Viktor Orban wygłosił wielowątkowe przemówienie w Rumunii

Orban uczestniczył 22 lipca w 32. letniej szkole Węgrów, którą zorganizowano w rumuńskiej Baile Tuszade, miejscowości położonej w Transylwanii, w należącym wcześniej do Węgier Siedmiogrodzie. Spotkał się tam z przywódcami węgierskich partii politycznych z krajów sąsiadujących z Węgrami.

Podczas swojej wypowiedzi premier uznał również, że Słowacja jest terytorium "oderwanym" od dawnych Austro-Węgier, do których państwo wcześniej należało. Orban odniósł się do działających tam prowęgierskich ugrupowań.

- Jeśli ktoś chce pracować dla ojczyzny na separatystycznych terenach, trzeba więcej - stwierdził.

Kwestionował przynależność Siedmiogrodu do Rumunii. Sugerował, jakoby region wciąż przynależał do jego kraju, a także kpił z noty dyplomatycznej od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bukareszcie, by podczas swojego przemówienia nie poruszał tematów "wrażliwych dla Rumunii".

Tylko Polska i Węgry mają mocne antyfederalistyczne stanowisko w Unii Europejskiej

Według Orbana równowaga sił w UE uległa zachwianiu po wystąpieniu z niej Wielkiej Brytanii. W jego opinii federaliści przypuścili atak na Grupę Wyszehradzką, w wyniku czego Czechy "zasadniczo się przyłączyły" do nich, a Słowacja waha się i teraz tylko Węgry i Polska nadal obstają przy swoim antyfederalistycznym stanowisku.

Orban stwierdził, że UE albo będzie imperium, albo unią narodów.

- Nie powinniśmy mieć złudzeń: federaliści usiłują nas wyprzeć. Otwarcie chcieli zmiany rządu na Węgrzech - oznajmił Orban, dodając, że to samo odnosi się do Polski.

Zdaniem szefa węgierskiego rządu jest jeszcze nadzieja, że obóz antyfederalistów w UE poszerzy się o Włochy, Austrię i Hiszpanię.

Ocenił, że "Władimir Putin nie jest zbrodniarzem wojennym", a "Ukraina nie jest już suwerennym państwem".

- Nie masz pieniędzy, nie masz broni. Mogą walczyć tylko dlatego, że wspieramy ich na Zachodzie. Więc jeśli Amerykanie zdecydują, że chcą pokoju, będzie pokój - powiedział szef węgierskiego rządu.