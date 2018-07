"Visit Rwanda" za 30 mln funtów... na koszulkach Arsenalu

Mundial 2018 zmierza do finału. I choć Rwanda, 12-milionowe państwo w Afryce Wschodniej, nie bierze w nim udziału, to dołączyło do grona elitarnych multimiliarderów inwestujących w futbol. Stało się tak za sprawą miłości prezydenta kraju Paula Kagame do londyńskiego Arsenalu.

Pięć krajów z gorącego kontynentu, które wzięły udział w największym piłkarskim święcie w Rosji, odpadło z rywalizacji w fazie grupowej. Ale Senegal łatwo ograł reprezentację Polski. Reprezentacje z Afryki - Egipt, Maroko, Nigeria, Tunezja i Senegal - odważnie, bez kompleksów walczyły z najsilniejszymi drużynami świata.

W dalszej części artykułu czytaj:

Jak wygląda potencjał gospodarki Rwandy i Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej

Jak się tam robi interesy

Jak uzyskać przewagę nad konkurencją

- Futbol jest jak najbardziej popularny w Rwandzie. Wyróżniają się dwa największe kluby Rayon Sport i APR. A co do Mistrzostw Świata, to każdy kibicuje komu chce - mówi Bonus Pastor Shyaka, student informatyki, żyjący w Kigali i Warszawie. Dodaje, że w jego kraju popularne są wszystkie czołowe kluby ligi hiszpańskiej i angielskiej, w tym Arsenal.Od lat wiernym kibicem tego klubu jest prezydent Rwandy. Na Paul Kagame(@PaulKagame) prezydent komentuje na gorąco poczynania ulubionego zespołu.- Moje zdanie o ukochanym klubie Arsenal: bardzo dobrze gra i bardzo dobry jest trener Wenger. Trener odchodzi, ale ja nadal jestem zaangażowanym fanem. (…) Potrzebujemy Arsenalu, by wrócić tam, gdzie nam się należy, do najlepszych - ćwierka prezydent kraju. Ale po ostatnim półfinale Ligi Europejskiej, kiedy Arsenal przegrał z Atletico, napisał: - Nie powinno to się tak skończyć. I za każdym razem rozpoczyna gorącą dyskusję rwandyjskich fanów Arsenalu o kondycji londyńskiego klubu.A ta ma się świetnie i będzie jeszcze lepsza, właśnie za sprawą tego afrykańskiego kraju. Bo za 30 mln funtów, Rwanda wykupiła prawa do reklamy na koszulce klubowej Arsenalu.- Jak dla mnie, fajne rozwiązanie. Decyzja należała do Rwanda Development Board (RDB), by promować turystykę, która wzrasta wielokrotnie w ostatnich latach. Zyski z turystyki przebiły eksport kawy i herbaty razem wzięte - przekonuje Bonus Pastor Shyaka.W ramach trzyletniej umowy "Visit Rwanda", Arsenal stanie się oficjalnym partnerem turystyki tego Afrykańskiego kraju. Logo „Odwiedź Rwandę" pojawi się na lewym rękawku drużyn londyńskiego klubu w sezonie 2018/19. Dyrektor generalna RDB, Clare Akamanzi przy okazji podpisywania umowy mówiła tak: - Cieszymy się, że możemy współpracować z Arsenalem. Rwanda to kraj pulsujący energią, kreatywnością i innowacyjnością.I dołączyła do takich finansowych tuzów jak Qatar Airways, które za 33,5 mln euro za sezon, przez kilka lat reklamował się na koszulce najlepszego klubu świata FC Barcelona. Teraz japoński Rakuten płaci Katalończykom za sezon 55 mln euro. Hiszpański klub dzięki umowie z Nike zarobi 155 mln euro za sezon. Z umowy z tureckim Beko miał do tej pory 10 mln euro za sezon za reklamę na rękawkach koszulek klubowych. Od nowego sezonu będzie to 19 mln euro. Chevrolet płaci 70 mln dol. Manchesterowi United za sezon reklamy na koszulce. Według Forbesa jest to najcenniejszy klub piłkarski, wyceniony na ok. 2,5 mld. dol. Na całym świecie ma niemal 670 mln. kibiców.