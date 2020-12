Von der Leyen informuje o szybkich pracach ws. zatwierdzenia szczepionek na Covid-19

Szefowa KE Ursula Von der Leyen poinformowała o szybkich pracach prowadzonych przez kierowaną przez nią instytucję ws. zatwierdzenia szczepionek na Covid-19.

"W sprawie pandemii koronawirusa Unia Europejska pracuje teraz pełną parą, aby dokonać przeglądu bezpieczeństwa szczepionek i udostępnić je. Naszym celem jest zatwierdzenie szczepionki BioNTech/Pfizer do końca roku, podlegającej opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA). Opinia EMA na temat szczepionki Moderna powinna pojawić się przed połową stycznia. Trwa przegląd danych dotyczących szczepionek AstraZeneca/Oxford i Johnson & Johnson" - powiedziała Von der Leyen na konferencji po szczycie UE.

"Ale to szczepienia, a nie szczepionki, ratują życie. Wezwałem wszystkie państwa członkowskie do zakończenia przygotowań do rozpoczęcia szczepień. Jesteśmy gotowi do wsparcia. Dbamy również o nasze sąsiedztwo. Unia Europejska będzie koordynować darowizny szczepionek przez państwa członkowskie, w szczególności w celu ochrony pracowników służby zdrowia na Bałkanach Zachodnich i w naszym sąsiedztwie" - dodała.

Z Brukseli Łukasz Osiński