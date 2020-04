Von der Leyen: propozycja w sprawie Funduszu Ożywienia w drugiej połowie maja

Celem Komisji Europejskiej jest, by przedstawić propozycję w sprawie Funduszu Ożywienia i nowej propozycji wieloletnich ram finansowych w drugim lub trzecim tygodniu maja - poinformowała szefowa tej instytucji Ursula von der Leyen.

"Pracujemy tak szybko, jak to możliwe. Ze względu na to, że nowe wieloletnie ramy finansowe muszą być przyjmowane w procesie kolegialnym, celem jest, by stanęło to na posiedzeniu kolegium albo w drugim, albo w trzecim tygodniu maja" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca KE.

Jak zaznaczyła, przygotowanie nowego budżetu i Funduszu Odbudowy będzie się odbywało w bliskim dialogu z państwami członkowskimi.



Ursula von der Leyen oświadczyła też po unijnym wideoszczycie, że z szacunków Komisji wynika, iż budżet UE będzie potrzebował zwiększenia zasobów własnych w wysokości około 2 proc. DNB na dwa lub trzy lata, z 1,2 proc.



"Nasze obecne szacunki dotyczące potrzeb skłaniają nas do myślenia, że wymagany będzie pułap zasobów własnych w wysokości około 2 proc. DNB na dwa lub trzy lata zamiast 1,2 proc." - powiedziała.



Zwiększenie zasobów własnych w budżecie to postulat części państw członkowskich, w tym Polski.



Von der Leyen zapowiedziała też, że kolejny siedmioletni budżet UE będzie powiązany z funduszem odbudowy, co jest jedynym sposobem na wyjście z kryzysu związanego z COVID-19.



"Musimy zwiększyć jego siłę ognia, aby móc wygenerować niezbędne inwestycje w całej Unii Europejskiej" - oznajmiła. Zapowiedziała też, ze zwiększenie inwestycji w UE będzie dotyczyło także Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej.



Zauważyła też, że niektóre kraje UE zostały uderzone przez kryzys bardziej niż inne, a odbudowa gospodarcza nie będzie w UE symetryczna.