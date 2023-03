Von der Leyen: Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za przerażające zbrodnie

Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za przerażające zbrodnie - napisała w oświadczeniu w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen .

"Inwazja Rosji przyniosła Ukrainie niewypowiedziane cierpienie. Prawie rok temu świat odkrył okropności Buczy. Sama tam byłam i byłam świadkiem okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie. Istnieje coraz więcej dowodów bezpośrednich ataków na ludność cywilną, a także na infrastrukturę energetyczną i inną. Wiadomo, że siły rosyjskie dopuszczały się tortur, złego traktowania, przemocy seksualnej i doraźnych egzekucji. Nie oszczędzono nawet dzieci" - stwierdziła szefowa KE.

"Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności. Unia Europejska popiera rolę Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważamy również, że musi istnieć specjalny trybunał do ścigania rosyjskiej zbrodni agresji" - dodała Ursula von der Leyen.

Z Brukseli Łukasz Osiński