Von der Leyen: stanowisko Polski nie zmieni harmonogramu KE ws. neutralności

To, że Polska potrzebuje więcej czasu ws. neutralności klimatycznej, nie zmienia harmonogramu Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o propozycje w tej sprawie - oświadczyła po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE szefowa KE Ursula von der Leyen.

"Propozycja ws. celu na 2050 r. została wpisana do komunikacji, która przyjęliśmy wczoraj. To jest propozycja dla całej Europy, żeby była pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie w 2050 r. Dobrze było dziś czuć silne wsparcie tego (celu - PAP) ze strony krajów członkowskich. Całkowicie akceptuję to, że Polska potrzebuje bliżej się przyjrzeć naszej propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - powiedziała na konferencji prasowej von der Leyen.

Jak podkreśliła w kolejnych miesiącach kierowana przez nią instytucja będzie przedstawiać więcej szczegółów dotyczących mapy dojścia do neutralności klimatycznej.

"Polska jest krajem, który musi dogonić resztę, potrzebuje więcej czasu, żeby przejść przez szczegóły, ale to nie zmieni harmonogramu Komisji" - zaznaczyła Niemka.