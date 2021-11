Von der Leyen: uderza w nas nowa fala Covid-19, musimy zintensyfikować szczepienia

Szczepienie przeciwko Covid-19 ratuje tysiące istnień ludzkich w Unii Europejskiej; ale uderza w nas nowa fala i musimy jeszcze bardziej zintensyfikować szczepienia - oświadczyła w czwartek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Dobrą wiadomością jest to, że mamy wystarczająco dużo dawek szczepionek. Do końca tego tygodnia Europa dostarczy naszym państwom członkowskim miliard dawek. Kolejną ważną wiadomością jest to, że dawkę przypominającą należy przyjąć sześć miesięcy po pierwotnym szczepieniu. Musimy utrzymać odporność osób zaszczepionych" - wskazała.

"Agencje UE zalecają teraz dawki przypominające dla wszystkich dorosłych. Boostery dają nam jeszcze wyższy poziom ochrony niż pierwotna szczepionka. Zapobiegnie wielu hospitalizacjom i zgonom. Na koniec musimy przekonać więcej osób do zaszczepienia. Jedna czwarta dorosłych w UE nadal nie jest w pełni zaszczepiona. Jeśli nie jesteś zaszczepiony, jesteś bardziej narażony na poważne objawy Covid-19. Szczepienia chronią ciebie i innych" - dodała.

Z Brukseli Łukasz Osiński