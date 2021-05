Von der Leyen: z zadowoleniem przyjmuję wezwanie premiera Polski dotyczące szczepionek

Z zadowoleniem przyjmuję wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek przeciw Covid-19 na całym świecie - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na Twitterze.

"Z zadowoleniem odbieram wezwanie polskiego premiera do wzmożenia wysiłków na rzecz rozpowszechniania szczepionek na całym świecie. Cieszę się z pracy z premierem Mateuszem Morawieckim na rzecz dzielenia się szczepionkami z sąsiadami i partnerami, w tym z naszymi przyjaciółmi z Partnerstwa Wschodniego" - oświadczyła von der Leyen, nawiązując do wcześniejszych słów polskiego premiera.

Morawiecki, cytowany przez kancelarię premiera na Twitterze, powiedział, że "także dla biedniejszych krajów południa naszego globu należy dostarczyć szczepionki".

"Nie chcemy dopuścić do czwartej fali, albo sprawić żeby była jak najmniejsza. Jeżeli gdzieś jej echa będą na świecie to nie chcemy żeby dotarła do nas" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński