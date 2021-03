W Albanii rozpoczęto kampanię masowych szczepień przeciwko Covid-19

Po zakupieniu w tym tygodniu 192 tys. dawek chińskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Sinovac Albania rozpoczęła w niedzielę kampanię masowych szczepień przed letnim sezonem turystycznym.

Setki osób w wieku 70 lat i starszych zebrało się przed dwoma dużymi namiotami na głównym placu w Tiranie, aby przyjąć szczepionkę.

Jedna z czekających w kolejce osób, 76-letnia Liri Bizhiti, cieszyła się, że otrzymała preparat po roku izolacji i w tym samym dniu co jej mąż. "Dzięki Bogu, że przyszła" - powiedziała agencji AP. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi" - dodała.

Zanim przybyły preparaty z Chin, szczepienia w Albanii, zainicjowane w połowie stycznia, postępowały powoli. Albania otrzymała mniej niż 100 tys. dawek szczepionki firm Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V. W 2,8-milionowym kraju zaszczepiono dotąd 65 tys. osób: pracowników medycznych, osób w wieku 80 lat i starszych oraz nauczycieli.

Albańskie władze podpisały umowy na ok. 2,5 mln dawek z firmami Pfizer, AstraZeneca i Sinovac oraz na rosyjską szczepionkę Sputnik V. Rząd kontynuuje działania nad zapewnieniem nowych kontraktów na szczepionki, aby cała populacja mogła być w pełni zaszczepiona do początku 2022 roku.

Na początku mijającego tygodnia premier Edi Rama udał się do Turcji i przywiózł 192 tys. dawek chińskiego preparatu. Pozostała część z 500 tys. dawek, które Albania ma otrzymać of Sinovacu, zostanie dostarczona w ciągu dwóch miesięcy. Rama poinformował również, że Sinovac zbuduje w Albanii fabrykę, w której będą produkowane różne szczepionki.

Według ministerstwa zdrowia w Albanii codziennie ma być podawanych co najmniej 10 tys. zastrzyków; do końca czerwca ma być podanych 500 tys. dawek. Rząd chce, aby kraj był gotowy na przyjęcie turystów już tego lata. W latach poprzedzających epidemię koronawirusa turystyka stała się znaczącym sektorem krajowej gospodarki. Zagraniczni turyści przyjeżdżający do Albanii nie będą musieli przedstawiać dowodu, że zostali zaszczepieni szczepionką przeciwko koronawirusowi.

Od początku epidemii w Albanii zdiagnozowano do soboty ponad 123 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i potwierdzono 2 204 zgony w związku z Covid-19.