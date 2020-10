W Ameryce mniej przypadków Covid-19 i zgonów niż podczas poprzedniej doby

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek wieczorem, że w ostatnich 24 godzinach w USA zarejestrowano 340 ofiar śmiertelnych Covid-19. Potwierdzono 60 789 nowych przypadków zakażeń.

Było ich znacznie mniej niż w ciągu poprzedniej doby. Odnotowano wówczas 83 718 infekcji i 914 zgonów.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 mln 698 699 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 225 677.

Według Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 43 mln 421 678 infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 1 mln 158 321.

W poniedziałek, jeszcze przed ogłoszeniem szacunków Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, dyrektor Narodowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci wyraził zaniepokojenie nasileniem przypadków Covid. W miniony piątek i sobotę pandemia osiągnęła szczyt, kiedy testy na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem sięgały ok. 83 tys. Było to więcej niż w lipcu, kiedy rekordowa wówczas liczba zakażeń, według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), doszła do 74 818.

"Jakkolwiek na to nie patrzeć, to nie jest dobra wiadomość" - mówił amerykański ekspert w rozmowie z Yahoo Finance. Uderzając w nieco optymistyczny tom zauważył, że chociaż obecnie Ameryka przeżywa bardzo trudny okres i wkracza w chłodniejsze miesiące, prace nad szczepionkami postępują w bardzo dobrym tempie. Zdaniem Fauci'ego rezultaty badań będą dostępne pod koniec listopada lub na początku grudnia. Powtórzył, że powszechne noszenie maseczek, unikanie dużych zgromadzeń i miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach oraz mycie rąk, mogą znacznie przyczynić się do powstrzymania pandemii. "Możemy to zrobić. Jestem absolutnie przekonany, że jako naród, jeśli zjednoczymy się i podejmiemy wspólnie fundamentalne środki w zakresie zdrowia publicznego, możemy przez to przejść z pomocą przyszłych szczepionek i odpowiednich terapii - konkludował Fauci.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski