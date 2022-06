W Australii stopy procentowe także w górę

Bank Centralny Australii podniósł główna stopę procentową o 50 punktów bazowych do 0,85 procenta i ostrzegł, że w obliczu rosnącej inflacji kolejne podwyżki są jak najbardziej możliwe. Nadal mamy do czynienia z bardzo dużą różnicą pomiędzy efektywnym poziomem stóp i inflacją, która w II kwartale tego roku może zbliżyć do poziomu 6 procent.

Dla Banku Centralnego Australii najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące jest aktywna walka z inflacją. Dlatego podjęta została decyzja o podwyżce głównej stopy o 50 punktów bazowych. To najwyższa jednorazowa podwyżka od 22 lat. Obecnie główna stopa wynosi 0,85 procenta.

- Biorąc pod uwagę obecną silną presję inflacyjną w naszej gospodarce i w związku z faktem, że mamy nadal bardzo niski poziom stóp procentowych, rada postanowiła podjąć decyzję o podwyżce o 50 punktów bazowych - powiedział cytowany w komunikacie gubernator Reserve Bank of Australia Philip Lowe

Inflacja w Australii w I kwartale była na poziomie 5,1 procent, obecne szacunki wskazują, że koniec II kwartału może się zbliżyć do psychologicznej bariery 6 procent. Oznacza to, że w kolejnych miesiącach polityka pieniężna banku centralnego nadal będzie nakierowana na ograniczenie inflacji, która jest silniejsza niż oczekiwano.

Przed dzisiejszą decyzją analitycy rynków finansowych spodziewali się niższej podwyżki. Zakładano poziomo 25-40 punktów bazowych.

Jednym z argumentów za taką skalą podwyżki były notowania rentowności 3 letnich obligacji rządowych, które w ostatnich dniach wzrosły o 16 punktów bazowych do najwyższego od 10 lat poziomu 3,27 procent.

