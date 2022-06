W australijskim projekcie cyfrowej tożsamości poszło coś nie tak

W ciągu ostatnich lat w wielu państwach rozpoczęto intensywny rozwój publicznych oraz prywatnych programów wokół usług związanych z cyfrową tożsamością (digital identity). Niewątpliwymi pionierami są Australia i Nowa Zelandia, a także Kanada, Wielka Brytania i Finlandia. Również Bruksela pracuje nad europejską tożsamością cyfrową. Projekty te wymagają dużych nakładów finansowych i kooperacji pomiędzy kluczowymi instytucjami państwa. Przykładem tego jest Australia, gdzie ambitne plany Canberry zmagają się z wieloma wyzwaniami mimo wysokich inwestycji.

Były dyrektor ds. informacji w rządzie, Glenn Archer, ocenia negatywnie postępy australijskiego rządu we wprowadzaniu cyfrowego programu dla Australii. Jego zdaniem program cyfrowej identyfikacji australijskiego rządu federalnego, który został uruchomiony sześć lat temu, jest przeprojektowany i kosztował zbyt dużo w stosunku do dostarczonych rezultatów. Glenn Archer skarży się nie tylko na brak postępów po rządowej stronie, ale również na to, że zbyt wiele pracy zostało outsourcowanych do zewnętrznych podmiotów.

Do tej pory na program ten wydano ponad 400 mln dolarów australijskich (ok. 1,23 mld zł). Sprawę implementacji cyfrowej tożsamości utrudnia również fakt, że Australia ma system federalny i uwierzytelnienia musiały zostać dostosowane do systemów prawnych obowiązujących w stanach. Wszystkie te elementy zdaniem Glenna Archera składają się na zbudowanie zbyt skomplikowanego systemu, który nie działa sprawnie, a kosztuje dużo.

Pomysł na stworzenie nowego systemu cyfrowej obsługi obywateli pojawił się dekadę temu. W ciągu tych lat rząd Australii wydał kilkaset milionów dolarów na implementację pomysłu. Istotnym elementem transformacji był MyGovID opublikowany w grudniu 2018 r., jako kluczowy plan rządowej Strategii Transformacji Cyfrowej. Celem programu jest umożliwienie dostępu do wszystkich usług rządowych do 2025 r.

Australia jest również członkiem grupy ośmiu państw tworzących tzw. Grupa Robocza ds. Tożsamości Cyfrowej (Digital Identity Working Group (DIWG). Grupa została założona w 2020 r., a należą do niej Australia, Kanada, Finlandia, Izrael, Nowa Zelandia, Singapur, Holandia i Wielka Brytania. Efektem pracy jest stworzenie zestawu zasad w celu wspierania rozwoju wzajemnie uznawanych, interoperacyjnych systemów i infrastruktury cyfrowej identyfikacji.