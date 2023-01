W Azji Centralnej tworzą się nowe korytarze transportowe

Uzbekistan ma aspiracje, by stać się transportowym hubem dla Azji Centralnej. Sytuację bacznie obserwuje Kazachstan, który jest obecnie głównym krajem tranzytowym w regionie.

W ostatniej dekadzie grudnia 2022 r. prezydenci dwóch największych Republik Azji Centralnej – Kazachstanu (Kasym-Żomart Tokajew) i Uzbekistanu (Szawkat Mirzijojew) uczestniczyli w oficjalnej ceremonii inauguracji projektu budowy centrum transportowo-logistycznego.

Inwestycja będzie zlokalizowana ok 10 km od stolicy Uzbekistanu - Taszkentu. Operatorem projektu jest spółka zależna PTC Holding — PTC-CA.

Projekt budowy jest szacowany na około 300 mln USD.



Grupa PTC Holding jest już doświadczonym graczem na rynku regionalnym. Posiada 15 proc. udziałów w tranzytowych przewozach kontenerowych w Kazachstanie. W memorandum podpisanym podczas oficjalnej ceremonii wskazano że „istnieje pilna potrzeba stworzenia wsparcia logistycznego centrum transportu towarów z Chińskiej Republiki Ludowej, krajów Azji Południowo-Wschodniej, Korei Południowej, Wspólnoty Niepodległych Państw , Gruzji i krajów bałtyckich, Afganistanu, Pakistanu, Indii, Iranu i krajów Zatoki Perskiej do Republiki Uzbekistanu i w przeciwnym kierunku, co doprowadzi do zwiększenia tranzytowych przepływów towarowych Republiki Kazachstanu i Republiki Uzbekistanu poprzez konsolidację operacyjną i możliwość sformowania pociągów kontenerowych”.

W dokumencie kazachstański Halyk Bank zapewnił o swojej gotowości sfinansowania przedsięwzięcia w kwocie około 70 milionów USD. Halyk Bank jest wiodącym w Kazachstanie podmiotem świadczącym szeroki wachlarz usług finansowych, kontrolowanym przez Dinare (córkę byłego wieloletniego prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa) i Timura Kulibajewow za pośrednictwem Almex Group JSC.

Wielki projekt logistyczny za około 300 mln dolarów

Projekt budowy centrum pod Taszkentem jest szacowany na około 300 mln USD. W jego ramach mają zostać zrealizowane takie przedsięwzięcia jak budowa infrastruktury kolejowej (m.in. 37,2 km torów kolejowych), platform kontenerowych, kompleksów magazynowych o łącznej powierzchni 248 000 m2. Pierwsza faza projektu będzie realizowana już w latach 2023-2026. Wedle zapowiedzi centrum może przyczyniać się do wzrostu wymiany handlowej Kazachstanu i Uzbekistanu, ale czy tylko?

Rosną aspiracje tranzytowe Uzbekistanu. Kazachstan musi się pilnować

Zaangażowanie strony kazachstańskiej w ten projekt wydaje się być ze wszech miar przemyślane. Władze sąsiedniego Uzbekistanu od kilku lat na wielu spotkaniach międzynarodowych podkreślają aspiracje kraju w zakresie stania się regionalnym hubem transportowym. Osiągniecie tego celu stanowiłoby zagrożenie dla dotychczasowej pozycji Kazachstanu w tym względzie. Dotychczas na tranzycie potoków towarowych pomiędzy Azja a Europa najwięcej ze wszystkich krajów Azji Środkowej zyskiwał właśnie Kazachstan. Zawdzięczał to przebieganiu przez jego terytorium tzw. szlaku północnego Nowego Jedwabnego Szlaku.

Kazachstan jawił się także jako atrakcyjny kraj tranzytowy w transporcie dóbr z Chin do innych państw Azji Środkowej. W odróżnieniu od nich jest bowiem dobrze skomunikowany za pośrednictwem infrastruktury kolejowej zarówno z Państwem Środka jak i Rosją.

Wybuch wojny na Ukrainie jest poniekąd sprzymierzeńcem aspiracji tranzytowych Uzbekistanu. Podobnie zresztą jak chińskie inicjatywy transportowe w regionie, w tym działania na rzecz budowy szlaku kolejowego z Chin przez Kirgistan do Uzbekistanu. Zatem Kazachstan mimo wszystko próbuje w zmieniającej się rzeczywistości skorzystać na ewentualnym zwiększeniu transportu towarów przez terytorium swojego południowego sąsiada.

