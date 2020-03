W Belgii ponad 10 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 430 zgonów

1702 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 867 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, całkowita liczba zakażeń powyżej 10 tysięcy i 431 zgonów - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii. Dane opublikowało w niedzielę centrum kryzysowe ds. Covid-19.

Z danych centrum wynika, że w ciągu minionych 24 godzin z powodu koronawirusa zmarło 78 osób. 1702 testów dało pozytywny wynik, przez co ogólnie w Belgii odnotowano 10 836 osób zakażonych.

"Liczba przypadków na naszym terytorium stale rośnie, tendencja ta będzie jeszcze bardziej widoczna w nadchodzących dniach. Liczba osób hospitalizowanych również będzie rosła" - podkreśliła Federalna Agencja ds. Zdrowia Publicznego (SPF).

Powodem wyższego odczytu liczby zakażonych jest nie tylko rozprzestrzenianie się wirusa, ale też zwiększenie zdolności do przeprowadzania testów.

Łącznie w Belgii hospitalizowanych jest 4 138 pacjentów, przy czym 629 trafiło do placówek minionej doby. 867 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii; 78 trafiło tam ciągu ostatnich 24 godzin.

Od 15 marca 1 359 osób zostało uznanych za wyleczonych i mogło opuścić szpitale - od soboty liczba ta zwiększyła się o 296 pacjentów.

Z 1702 nowych przypadków, 906 odnotowano we Flandrii, 691 w Walonii i 85 w Brukseli. Nie ma informacji o miejscu zamieszkania 20 osób.

Dotychczas zdecydowana większość zmarłych na Covid-10 to osoby powyżej 65. roku życia, ale "znaczna część" przypadków śmiertelnych to pacjenci w wieku od 45 do 64 lat. Kilka zgonów odnotowano również także w kategorii wiekowej 25-44 lata.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka