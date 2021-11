W Belgii złożono kwiaty i znicze na prawie 400 mogiłach polskich żołnierzy

Chargé d’affaires Ambasady RP w Brukseli Paweł Majkut oraz konsulowie i pracownicy placówki, wspierani przez żołnierzy z polskich przedstawicielstw wojskowych przy NATO oraz SHAPE w Mons, złożyli kwiaty i znicze na prawie 400 mogiłach polskich żołnierzy w 25 miastach rozsianych po całej Belgii.

W upamiętnieniu polskich żołnierzy wzięła też udział społeczność Szkoły Polskiej im. Generała Maczka w Antwerpii.

"Złożyliśmy kwiaty i znicze na grobach Polaków rozsianych po całej Belgii. To 400 mogił znajdujących się na 20 cmentarzach. W ten sposób chcemy upamiętnić polskich bohaterów, którzy zginęli w tym kraju. W Belgii nie ma tradycji zapalanie zniczy na grobach, dlatego 1 listopada polskie groby pięknie wyróżniają się wieczorem na cmentarzach w tym kraju" - powiedział PAP Kacper Szyndlarewicz, Wicekonsul Ambasady RP w Brukseli.

Jak dodał placówka dyplomatyczna objęła też patronat honorowy nad belgijską odsłoną piątej edycji międzynarodowego projektu Zapal Znicz na Polskiej Mogile, którą koordynują uczniowie, nauczyciele i rodzice z Polskiej Szkoły w Antwerpii.

"Ta akcja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych upamiętnieniem polskich bohaterów i polega na odwiedzeniu grobów oraz zrobieniu i przesłaniu zdjęcia do projektu multimedialnego. To piękna inicjatywa, która wpisuje się w kultywowanie pamięci o bohaterach" - dodał Szyndlarewicz.

Jak podkreślił, w organizacje uroczystości 1 listopada zaangażowały się polskie przedstawicielstwa wojskowe przy NATO oraz SHAPE w Mons. "Cieszymy się, że w tym roku mogliśmy wspólnie z polskich żołnierzami uczcić ten dzień. Grobów jest dużo i dlatego tak ważne jest to wsparcie" - wskazał.

Z Brukseli Łukasz Osiński