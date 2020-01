W Brukseli kandydat na prezydenta Robert Biedroń zainaugurował "Komitet Biedronia"

W czwartek wieczorem w Brukseli europoseł i kandydat na prezydenta Robert Biedroń (Lewica) zainaugurował swój lokalny komitet, nazwany "Komitetem Biedronia". "Wierzę, że opozycja może wygrać nadchodzące wybory" - mówił na spotkaniu z sympatykami.

W inauguracji wzięło udział kilkudziesięciu Polaków, którzy rozmawiali z kandydatem na prezydenta. W spotkaniu uczestniczył też udział europoseł Łukasz Kohut (Lewica).

"Wierzę, że opozycja może wygrać nadchodzące wybory - mówił Biedroń. - Wbrew fatalistycznym przeświadczeniom, które mówią, że opozycja jest słaba, że PiS ma swoje media publiczne, że ma dziś parlament, ma rząd, ma Kościół, co nadal w Polsce jest ważne, wierzę, że opozycja jest w stanie wygrać. Dlaczego? Dlatego, że opozycja w ostatnich wyborach zmobilizowała o 1 mln osób więcej niż PiS. Dlatego jestem przekonany, że te wybory są kompletnie nieprzewidywalne".

Przekonywał, że postanowił zorganizować spotkanie, aby zobaczyć się z ludźmi, którzy dzielą z nim wspólną wizję Polski. "Jestem tutaj, żebyśmy razem zaczęli marzyć o innej Polsce, która jest otwarta, tolerancyjna, o której tak dużo rozmawiamy w domach w Belgii, Brukseli, o której dużo mówimy w Parlamencie Europejskim" - powiedział.

Powiedział, że zorganizował spotkanie, aby stworzyć coś, czego brakuje opozycji - komitety, które, jak podkreślał, niekoniecznie muszą nazywać się "komitetami Biedronia" w przyszłości. "Możemy zacząć budować coś, co będzie odpowiedzią na klub Gazety Polskiej, na to wszystko, co po PiS-owskiej stronie funkcjonuje całkiem nieźle, a jest klubami dyskusyjnymi, klubami myśli, klubami, w których rodzą się pewne idee, w których wymienia się pewne poglądy" - mówił, dodając, że opozycji tego bardzo brakuje.

Zaznaczył, że dotąd w ciągu dwóch tygodni zawiązano 270 takich komitetów, a docelowo ma ich istnieć w Polsce i za granicą 380. Jego zdaniem komitet w Brukseli powinien być najsilniejszym takim komitetem za granicą.

W styczniu Biedroń ruszył z akcją, nazwaną "Komitety Biedronia", w ramach której polityk podróżuje po Polsce i tworzy komitety poparcia. Mają one gromadzić jego sympatyków i działaczy trzech partii, które zdecydowały się go w wyborach prezydenckich wesprzeć.

Z Brukseli Łukasz Osiński