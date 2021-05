W Brukseli spotkanie premierów V4 przed szczytem UE

W poniedziałek przed godz. 18. rozpoczęło się spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji przed nadzwyczajnym, dwudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Jego początek wyznaczono na godz.19.

W spotkaniu poza premierem Mateuszem Morawieckim biorą udział szefowie rządów: Węgier - Viktor Orban, Czech - Andrej Babisz i Słowacji - Eduard Heger.

Przed wylotem do Brukseli szef polskiego rządu zapowiedział, że na marginesie szczytu będzie także rozmawiał z premierem Czech o decyzji TSUE, który w ubiegły piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Morawiecki poinformował, że przedstawi Babiszowi nowe argumenty i propozycje w tej sprawie, w tym m.in. zapowiedź budowy ekranu, który ma zabezpieczyć wodę po stronie czeskiej. Ekran pierwotnie miał zostać wybudowany do 2023 r., ale PGE deklaruje, że będzie gotowy we wrześniu tego roku.

Szef polskiego rządu dodał przed wylotem do Brukseli, że w związku z Turowem doszło do sporu, do zaognienia sytuacji między Polską a Republiką Czeską, jakiego dawno nie było. "Będę o tym rozmawiał dzisiaj - stąd z Wrocławia udaje się do Brukseli na szczyt Rady Europejskiej - z premierem Andrejem Babiszem" - zapowiedział Morawiecki.

Liderzy unijnej "27" podczas szczytu będą natomiast rozmawiać m.in. o przymusowym lądowaniu samolotu Ryanair w Mińsku, który leciał z Aten do Wilna. Władze białoruskie zatrzymały lecącego nim opozycjonistę Ramana Pratasiewicza.

Morawiecki przed wylotem do Brukseli podkreślał, że doszło do aktu państwowego terroryzmu ze strony Białorusi, dlatego na Radzie Europejskiej zaproponuje, by wszystkie loty z terytorium Białorusi do UE i w drugą stronę zostały wstrzymane do czasu, aż Pratasiewicza zostanie uwolniony.

Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel w oświadczeniu potępił działanie białoruskich władz. Zapewnił, że "incydent nie pozostanie bez konsekwencji".

Podczas dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie państw i rządów mają rozmawiać głównie o pandemii koronawirusa, w tym metodach walki z pandemią, skutkami kryzysu gospodarczego, kwestii certyfikatów umożliwiających przemieszczanie się w ramach UE po wstępnym porozumieniu Rady UE i PE w tej sprawie oraz o patentach na produkcję szczepionek.

Unijni liderzy omówią także zagadnienia polityki klimatycznej, w tym zapowiadany cel redukcji emisji do 2030 r. do 55 proc. Wśród tematów rozmów unijnych liderów pojawią się również relacje z Rosją, które uległy pogorszeniu po informacjach o zwiększeniu zaangażowania militarnego Moskwy przy wschodniej granicy Ukrainy oraz stan relacji z Wielką Brytanią po brexicie.

Z Brukseli Mateusz Roszak