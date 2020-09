W. Brytania: 11 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 i 2953 nowe zakażenia

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 11 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 2953 nowe zakażenia koronawirusem, co jest pewnym spadkiem w stosunku do poprzednich kilku dni - poinformował w poniedziałek brytyjski rząd.

Poniedziałkowy bilans zakażeń jest o 377 przypadków niższy od tego z niedzieli, a także pierwszym od trzech dni poniżej trzech tysięcy. Najprawdopodobniej nie oznacza to jednak zatrzymania wyraźnie rosnącego od kilku tygodni trendu, szczególnie, że przyczyną tego spadku może być fakt, iż dane te dotyczą weekendu.

Z tego samego powodu nie należy postrzegać wyraźnie niższej liczby nowych zakażeń w Szkocji - 80 wobec 224 poprzedniego dnia - jako poprawy sytuacji w tej części kraju. Z drugiej strony w poniedziałkowym bilansie niepokojąca jest liczba aż 183 zakażeń w Walii.

W całym kraju łączna od początku epidemii wykryto 371 457 infekcji SARS-CoV-2, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

Natomiast liczba nowych zgonów jest nieco wyższa do średniej z ostatnich siedmiu dni, a biorąc pod uwagę, że poniedziałkowe bilanse - obejmujące weekendy - są zwykle najniższe w tygodniu, jest to również niepokojącym sygnałem. Od początku sierpnia dobowe bilanse utrzymują się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie. W tym czasie tylko raz zdarzyło się, by przekroczyła 20 - stało się to w ubiegły wtorek, gdy poinformowano o 30 zmarłych.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 639, z czego 36 973 osoby zmarły w Anglii, 2499 - w Szkocji, 1597 - w Walii, a 570 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w niedzielę a godz. 9 w poniedziałek.