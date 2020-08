W. Brytania: 12 kolejnych zgonów na Covid-19 i 1108 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 12 zgonów z powodu Covid-19 i potwierdzono 1108 nowych zakażeń koronawirusem – poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

Dwanaście nowych zgonów to o trzy mniej niż w bilansie z czwartku, ale patrząc w nieco dłuższej perspektywie to tyle, ile wynosi średnia dobowa z ostatnich siedmiu dni, a także liczba zbliżona do danych z całego sierpnia. Od początku miesiąca dobowa liczba zmarłych utrzymuje się na poziomie między jeden a 20.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Wielkiej Brytanii do 41 498, z czego 36 849 osób zmarło w Anglii, 2494 - w Szkocji, 1595 - w Walii, zaś 560 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest o 168 niższa od tej z bilansu podanego w piątek i o 414 od tego z czwartku, który był najwyższym od 12 czerwca. Ale nie należy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, bo w ostatnich kilkunastu dniach duże wahania zdarzają się bardzo często, a sobota jest piątym kolejnym dniem, w którym liczba wykrytych zakażeń zauważalnie przekracza 1000. Niepokojąca jest także wciąż duża - w stosunku do poprzednich tygodni - liczba zakażeń w Szkocji i Irlandii Północnej.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 332 752 zakażenia SARS-CoV-2, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

Według stanu na czwartek, w szpitalach w całym kraju przebywało 764 chorych na Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński