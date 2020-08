W. Brytania: 12 kolejnych zgonów na Covid-19, najwięcej zakażeń od połowy czerwca

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 12 zgonów z powodu Covid-19 i potwierdzono 1522 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą dobową liczbą od 12 czerwca – poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd.

Dwanaście nowych zgonów to o cztery mniej niż w bilansach z dwóch poprzednich dni, ale patrząc w nieco dłuższej perspektywie to liczba zbliżona do średniej z sierpnia. Od początku tego miesiąca dobowa liczba zmarłych utrzymuje się na poziomie między jeden a 20.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 477 osób, z czego 36 828 zmarło w Anglii, 2494 - w Szkocji, 1595 - w Walii, zaś 560 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest aż o 474 wyższa od tej z bilansu podanego w środę. Wprawdzie od trzech tygodni zdarzają się duże wahnięcia w dobowych bilansach nowych zakażeń, ale zwykle wzrost o kilkaset następował po wcześniejszym sporym spadku lub odwrotnie. Tymczasem teraz duży wzrost nastąpił, mimo że przez ostatnie dwa dni liczba zakażeń i tak przekraczała tysiąc. To najwyższy bilans nowych zakażeń od 12 czerwca i dopiero drugi przypadek w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, by przekroczył on 1300.

Ten skok nowych przypadków w porównaniu do środy nastąpił przede wszystkim wskutek dużego wzrostu zakażeń w Anglii, ale w Szkocji i Irlandii Północnej liczby od kilku dni utrzymują się na zauważalnie wyższych poziomach niż jeszcze w połowie miesiąca.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 330 368 zakażeń, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Według stanu na wtorek, w szpitalach przebywało 767 osób chorych na Covid-19

Z Londynu Bartłomiej Niedziński