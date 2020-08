W. Brytania: 12 kolejnych zgonów na Covid-19, znów ponad 1000 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 12 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 1089, czyli po jednym dniu przerwy znów przekroczyła tysiąc - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd.

Liczba nowych zgonów jest najwyższa od pięciu dni, ale nadal mieści się na średnich poziomach z sierpnia po dokonanej w zeszłym tygodniu zmianie metodologii ich klasyfikacji w Anglii. Obecnie w statystykach uwzględniane są, podobnie jak w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, tylko te zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od przeprowadzenia testu potwierdzającego obecność koronawirusa, podczas gdy wcześniej do ofiar Covid-19 zaliczano wszystkich zmarłych, u których kiedykolwiek wykryto wirusa. Po skorygowaniu wcześniejszych statystyk dobowa liczba zgonów od początku sierpnia wahała się między 1 a 20.

Łącznie od początku epidemii zmarło już 41 381 osób, z czego 36 742 w Anglii, 2491 w Szkocji, 1589 w Walii i 559 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń, to po wyraźnym spadku w poniedziałkowym bilansie, który był najniższy od 13 dni, znów przekroczyła ona tysiąc. To ósmy taki przypadek w ciągu ostatnich dziesięciu dni, podczas gdy przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierpnia nie zdarzyło się to ani razu. Łączna liczba wykrytych zakażeń w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 320 286, co jest 12. najwyższym wynikiem na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Tymczasem we wtorek brytyjskie ministerstwo zdrowia ogłosiło powołanie nowego organu - Narodowego Instytutu na rzecz Ochrony Zdrowia (NIHP), który od kwietnia przyszłego roku zastąpi podlegającą resortowi zdrowia agencję Public Health England oraz system namierzania kontaktów osób zakażonych NHS Test and Trace. Szczególnie co do pierwszej wysuwane są zastrzeżenia, że nie sprawdziła się w reakcji na epidemię.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński