W. Brytania: 14 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 i znowu ponad 2900 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 14 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 2919 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd.

Liczba zgonów jest zbliżona do średniej z ostatnich kilku tygodni. Od początku sierpnia tylko raz zdarzyło się, by przekroczyła ona 20. Stało się to we wtorek, gdy odnotowano 32 nowe zgony, co jednak i tak jest bilansem wyraźnie mniejszym niż te ze szczytowej fazy epidemii.

W efekcie dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 41 608, z czego 36 944 osoby zmarły w Anglii, 2499 - w Szkocji, 1597 - w Walii, a 568 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zakażeń jest o 260 wyższy od tego ze środy, zarazem jest to już trzeci w ostatnich pięciu dniach przypadek, gdy liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczyła 2900. Do soboty włącznie od wielu tygodni nie zdarzyło się, by dobowa liczba zachorowań przekroczyła poziom 2000. Zwraca uwagę fakt, że choć bilans nowych zakażeń dla całego kraju jest nieco niższy niż w niedzielę i poniedziałek, to w samej Anglii jest wyższy, a tym samym jest najwyższy od 25 kwietnia.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 358 138 zakażeń SARS-CoV-2.

Dane dotyczące nowych zgonów obejmują wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, a dane o zakażeniach dotyczą 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Według danych z wtorku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 850 chorych na Covid-19.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd szkocki ogłosił w środę, że od najbliższego poniedziałku maksymalna liczba osób mogących się spotykać zostanie zmniejszona do sześciu z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Dotyczy to zarówno pomieszczeń zamkniętych, jak i otwartych przestrzeni. Dzień wcześniej podobną decyzję odnoszącą się do Anglii ogłosił rząd brytyjski. Ponadto rząd szkocki poinformował, że co najmniej do 1 października zalecana jest praca zdalna, jeśli to możliwe, zaś planowane poluzowanie restrykcji - m.in. otwarcie teatrów i sal koncertowych - zostaje odsunięte najwcześniej do 5 października.

