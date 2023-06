W. Brytania: 15-latek, który śmiertelnie pchnął nożem 14-latka z Polski skazany na minimum 12 lat

Piętnastolatek, który w październiku zeszłego roku w Gateshead w północno-wschodniej Anglii, śmiertelnie dźgnął nożem pochodzącego z Polski 14-letniego Tomasza Oleszaka, został w czwartek skazany przez sąd w Newcastle na karę minimum 12 lat więzienia.

Kara ta oznacza, że najwcześniej po upływie tego czasu Leighton Amies może się ubiegać o warunkowe zwolnienie - choć nie jest powiedziane, że je otrzyma - na którym pozostanie do końca życia, a jeśli kiedykolwiek złamie jego warunki, ponownie trafi do więzienia. Dodatkowo za próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu został skazany na 13 miesięcy, które będzie odsiadywał równolegle z głównym wyrokiem.

Do tragedii doszło 3 października wieczorem w parku na przedmieściach Gateshead. Tomasz Oleszak doznał 8-centymetrowej głębokości rany klatki piersiowej, wskutek czego jeszcze tej samej nocy zmarł w szpitalu.

Mający wówczas również 14 lat Amies twierdził podczas procesu, że dźgnął go przez przypadek, broniąc się przed atakiem grupy, w której był też chłopak z Polski. Tamtego wieczora Amies odprowadzał przez park swoją dziewczynę, gdy ta powiedziała mu o podążającej za nimi grupie nastolatków.

Sprawca, który przyznał się, że "dla bezpieczeństwa" wziął ze sobą nóż do przygotowywania steków, mówił, że wyciągnął go dopiero, gdy został uderzony, kopnięty i przygnieciony do ziemi, ale jak wykazała prokuratura, było to kłamstwem. Oskarżyciel przyznał, że grupa, w której był Oleszak, nie była bez winy, bo omawiała uderzenie Amiesa, ale doznał on tylko drobnego urazu kciuka i to on był agresorem. Po zadaniu śmiertelnego ciosu miał się przechwalać, mówiąc: "Załatwiłem waszego chłopaka".

Sędzia, odczytując uzasadnienie wyroku, zgodził się, że to nie Amies sprowokował zdarzenie, ale Oleszak był bez winy, a grupa, w której był polski chłopak musi żyć ze świadomością, że to ich "głupota" doprowadziła do jego śmierci.

Sprawca i ofiara nie znali się wcześniej i mieszkali w innych okolicach. Rodzina zabitego przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii w 2012 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński