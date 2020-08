W. Brytania: 16 kolejnych zgonów na Covid-19 i 812 nowych zakażeń koronawirusem

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 16 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 812 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

Liczba nowych zgonów jest najwyższa od sześciu dni, ale nadal mieści się na średnich poziomach z sierpnia po dokonanej przed tygodniem zmianie metodologii ich klasyfikacji w Anglii.

Obecnie w statystykach w Anglii uwzględniane są, podobnie jak w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, tylko te zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od przeprowadzenia testu potwierdzającego obecność koronawirusa, podczas gdy wcześniej do ofiar Covid-19 zaliczano wszystkich zmarłych, u których kiedykolwiek wykryto wirusa. Po skorygowaniu wcześniejszych statystyk dobowa liczba zgonów od początku sierpnia wahała się między 1 a 20.

Piętnaście z tych nowych zgonów miało miejsce w Anglii, a jeden w Szkocji. W przypadku Szkocji to pierwsza ofiara śmiertelna od 16 lipca.

Łącznie od początku epidemii zmarło w Wielkiej Brytanii już 41 397 osób, z czego 36 757 w Anglii, 2492 w Szkocji, 1589 w Walii i 559 w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń, to jest ona wyraźnie - o 277 - mniejsza od tej z bilansu wtorkowego i jest drugim przypadkiem w ciągu trzech dni, by spadła poniżej tysiąca. Jednak w ciągu ostatnich 10 dni zdecydowanie częściej zdarzało się, by przekraczała ten poziom, podczas gdy przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierpnia nie zdarzyło się to ani razu. Łączna liczba wykrytych zakażeń w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 321 098, co jest 12. najwyższym wynikiem na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.