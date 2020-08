W. Brytania: 16 kolejnych zgonów na Covid-19, wciąż powyżej tysiąca nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano 16 zgonów z powodu Covid-19 i potwierdzono 1048 nowych zakażeń koronawirusem – poinformował w środę brytyjski rząd.

Szesnaście nowych zgonów to tyle samo, co w bilansie z poprzedniego dnia. Od początku sierpnia dobowa liczba zmarłych utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, wynoszącym od kilku do kilkunastu osób.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 465 osób, z czego 36 818 zmarło w Anglii, 2494 - w Szkocji, 1594 - w Walii, zaś 559 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Meksykiem i Indiami.

Liczba nowych zakażeń jest wyraźnie - o 135 - niższa od tej podanej we wtorek, ale patrząc w nieco dłuższej perspektywie, jest ona również dość stabilna. Od początku drugiego tygodnia sierpnia dobowa liczba wykrywanych przypadków oscyluje w okolicach tysiąca, z wahnięciami rzędu 200 przypadków, choć częściej zdarzają się dni, gdy jest ona powyżej tysiąca niż poniżej.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto już 328 845 zakażeń, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w okresie 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od czasu potwierdzenia testem obecności koronawirusa. Bilans nowych zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński