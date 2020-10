W. Brytania: 18 osób aresztowano w Londynie podczas protestu przeciw restrykcjom

Osiemnaście osób zostało aresztowanych w sobotę w Londynie podczas protestów przeciw ograniczeniom koronawirusowym - poinformowała w sobotę wieczorem policja. Niegroźne obrażenia odniosło trzech funkcjonariuszy.

Główny protest, w którym według mediów wzięło udział kilkaset osób, rozpoczął się przed Pałacem Buckingham, po czym jego uczestnicy przeszli na Trafalgar Square, ale mniejsze zgromadzenia odbywały się także w innych częściach brytyjskiej stolicy.

Jak poinformował Ade Adelekan z londyńskiej policji metropolitalnej, wobec faktu, że uczestnicy protestu nie zachowywali dystansu społecznego ani nie postępowali zgodnie z oceną ryzyka, którą muszą przedstawiać organizatorzy, funkcjonariusze zdecydowali o rozwiązaniu demonstracji. Powiedział on, że zdecydowana większość uczestników odpowiedziała na wezwanie policji, by się rozejść, ale niewielka grupa celowo ignorowała polecenia i doszło do starć przy ich usuwaniu z Trafalgar Square, a później także z Mostu Westminsterskiego.

Około godz. 18 wszystkie protesty zostały zakończone, choć policja nadal będzie patrolować okolice w celu zapewnienia przestrzegania wytycznych wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

Londyn znajduje się na drugim, czyli środkowym poziomie restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, co oznacza m.in. zakaz zgromadzeń większych niż sześć osób także na otwartych przestrzeniach. Demonstracje zwolnione są z tego zakazu, pod warunkiem, że ich organizatorzy przedstawią ocenę ryzyka, a uczestnicy będą zachowywać dystans społeczny.