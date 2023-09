W. Brytania: 20 tys. funtów za pomoc w schwytaniu zbiegłego z więzienia byłego żołnierza

Londyńska policja metropolitalna przekazała w piątek, że oskarżony o terroryzm były żołnierz brytyjskiej armii był widziany w środę rano krótko po ucieczce z więzienia i zaoferowała za informacje, które pomogą w jego schwytaniu nagrodę w wysokości 20 tys. funtów.

21-letni Daniel Abel Khalife uciekł z więzienia HMP Wandsworth w południowo-zachodnim Londynie przywiązując się do podwozia ciężarówki dostarczającej produkty spożywcze. Pomógł mu w tym fakt, że oczekując na proces, pracował w więziennej kuchni. Piątek jest trzecim dniem jego poszukiwań.

Policja podała w piątek późnym popołudniem, że dostała informację od świadka, który w środę rano widział osobę odpowiadającą rysopisowi zbiegłego więźnia idącą od ciężarówki w kierunku centrum dzielnicy Wandsworth. Miało to miejsce ok. półtora kilometra od więzienia. To, że Khalife może przebywać gdzieś w południowo-zachodnim Londynie, od początku było jedną z głównych policyjnych hipotez.

Khalife wstąpił do armii w 2019 r., stacjonując w bazie w Stafford, z której zbiegł 2 stycznia tego roku, po pozostawieniu w niej atrapy ładunku wybuchowego. Został aresztowany 26 stycznia i dwa dni później osadzono go w HMP Wandsworth. Postawiono mu dwa zarzuty popełnienia czynów o charakterze terrorystycznym - jeden dotyczy wspomnianej atrapy ładunku, a drugi - uzyskania w 2021 r. informacji o personelu sił zbrojnych, które to informacje "mogły być przydatne dla osoby popełniającej lub przygotowującej akt terroru" w 2021 r. Według brytyjskich mediów, te informacje miał przekazać Iranowi. Jego proces miał się rozpocząć 13 listopada.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński