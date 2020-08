W. Brytania: 21 nowych zgonów na Covid-19, 816 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 21 zgonów na Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 816 - poinformował w poniedziałek brytyjski rząd.

21 nowych zgonów to nie tylko wyraźnie więcej niż było w bilansie podanym w niedzielę - osiem - ale też najwyższa poniedziałkowa statystyka od sześciu tygodni. Te publikowane w poniedziałki - które dotyczą zgonów zarejestrowanych w między godz. 17 w sobotę a 17 w niedzielę - są zwykle najniższe w tygodniu, bo w weekendy potwierdzenie koronawirusa jako przyczyny zgonu często jest opóźnione.

Zarazem jednak dane dotyczące zgonów z wcześniejszych dni skorygowano w dół o 69 osób, które jak się okazało, nie miały Covid-19. W efekcie łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 46 526, z czego 41 900 osób zmarło w Anglii, 2491 - w Szkocji, 1579 - w Walii, zaś 556 - Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje czwarte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest o 246 niższa od tej z niedzieli, która była pierwszym przypadkiem od końca czerwca, by przekroczyła tysiąc. Jednak ten relatywny spadek w stosunku do danych z niedzieli nie zmienia faktu, że od połowy lipca, gdy dobowa liczba nowych zakażań oscylowała wokół 600, utrzymuje się niezbyt gwałtowny, ale stały trend wzrostowy. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 311 641 przypadków koronawirusa, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 166 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - ponad 13,45 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,4 tys. testów na dobę. Bilans nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w niedzielę a godz. 9 rano w poniedziałek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński