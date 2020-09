W. Brytania: 21 zgonów z powodu Covid-19 i 3395 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 21 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 3395 zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd.

Liczba wykrytych zakażeń jest wprawdzie znacząco - o 561 - niższa od tej z poprzedniego dnia, ale nie może to być żadnym powodem do optymizmu, bo wahania tego rzędu zdarzają się w ostatnich dniach często, zaś środowy bilans był najwyższym od 8 maja.

W dłuższej perspektywie widać, że trwający od ponad miesiąca wzrost liczby nowych infekcji wyraźnie przyspieszył w ostatnich dniach. Czwartek jest szóstym przypadkiem w ciągu ostatnich siedmiu dni, gdy jest ich więcej niż 3000, a zaledwie 6 września po raz pierwszy po okresie spowolnienia epidemii i rozpoczęciu luzowania restrykcji przekroczony został poziom 2000 nowych zakażeń w ciągu doby.

Po raz kolejny w ostatnich dniach rekordowe liczby nowych zakażeń zanotowano w Szkocji i Irlandii Północnej - odpowiednio 290 i 149. W przypadku Szkocji jest to najwyższy bilans od 1 maja, w Irlandii Północnej - od 19 kwietnia.

Ogółem w całym kraju potwierdzono 381 614 przypadków SARS-CoV-2, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

Powodem do zaniepokojenia jest także liczba zgonów, która już trzeci dzień z rzędu równa się lub przekracza 20, podczas gdy wcześniej, od początku sierpnia dobowa średnia z siedmiu kolejnych dni wynosiła 10-12. To może sugerować, że wzrost zakażeń zaczyna się przekładać na większą liczbę zgonów, choć zarazem wciąż są to poziomy bez porównania niższe niż w szczycie epidemii.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecne 41 705, z czego 37 031 osób zmarło w Anglii, 2501 - w Szkocji, 1600 - w Walii, a 573 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 236 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii już ponad 17,76 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to niespełna 243 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, zaś bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Według danych ze środy, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 999 pacjentów chorych na Covid-19, co jest wzrostem o 32 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński