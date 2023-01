W. Brytania: 27-letnia Polka i jej 4-letnia córka zginęły potrącone przez rozpędzony samochód

27-letnia Polka oraz jej czteroletnia córka zostały śmiertelnie potrącone przez samochód w Leeds na północy Anglii - poinformowała we wtorek policja hrabstwa West Yorkshire. Do tragedii doszło, gdy kobieta odprowadzała dziewczynkę do przedszkola.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek rano, natomiast we wtorek policja ujawniła personalia ofiar, którymi są mieszkające w Leeds Justyna H. i jej córka Lena Cz.

Jak podała policja, staranowało je rozpędzone białe Audi TT RS, które następne uderzyło w ścianę pobliskiego salonu samochodowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tuż przed wypadkiem samochód jechał z szarym BMW 135i, co sugeruje, że ich kierowcy się ścigali. Potrącone matka i córka zginęły na miejscu.

W związku z wypadkiem zatrzymano trzy osoby. 26-letni i 34-letni mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem spowodowania śmierci dwóch osób wskutek niebezpiecznej jazdy. Natomiast pod zarzutem pomagania sprawcy aresztowano 65-letnią kobietę, która została później zwolniona za kaucją.

Policja poinformowała, że rozmawiała już z pewną liczbą świadków, ale nadal apeluje do osób, które widziały lub mają nagrany ten wypadek oraz sposób jazdy obu kierowców, o zgłaszanie się.