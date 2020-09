W. Brytania: 27 zgonów z powodu Covid-19 i znowu ponad 3000 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 27 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 3105 zakażeń koronawirusem - poinformował we wtorek brytyjski rząd.

Obie liczby są powodem do pewnego zaniepokojenia. Jeśli chodzi o bilans zgonów, jest to drugi przypadek od początku sierpnia, by przekraczał on 20. Wprawdzie i teraz, i w poprzedni wtorek przyczyną było najprawdopodobniej uzupełnianie niezarejestrowanych wcześniej zgonów z weekendu, ale biorąc pod uwagę to, że w miniony weekend ich liczba też była wyższa, niż w poprzednie kilka, może to świadczyć, iż rosnąca liczba zakażeń powoli przekłada się na zgony.

Od początku epidemii w całym kraju z powodu Covid-19 zmarły 41 664 osoby, z czego 36 996 w Anglii, 2500 - w Szkocji, 1597 - w Walii i 571 - w Irlandii Północnej. Pod tym względem Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - wyższy bilans ofiar śmiertelnych jest tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń po jednym dniu przerwy znów przekroczyła poziom 3 tys. i jest to już czwarty taki przypadek w ciągu ostatnich pięciu dni.

Ponownie relatywnie najgorzej wygląda sytuacja w Szkocji, gdzie wykryto ich 267, co jest najwyższą liczbą od początku maja. To także trzeci raz w ciągu ostatnich czterech dni, gdy w Szkocji notowana jest najwyższa dobowa liczba zakażeń od czasu, gdy zaczęto luzować restrykcje.

Ogółem w całym kraju potwierdzono 374 228 przypadków SARS-CoV-2, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

W ciągu minionej doby wykonano nieco ponad 227 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii już prawie 20,3 mln.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, zaś bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Według danych z czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 1091 pacjentów chorych na Covid-19, co jest wzrostem o 135 w stosunku do poprzedniego dnia, a jednocześnie pierwszym przypadkiem od początku sierpnia, by ich liczba znowu przekraczała 1000.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński