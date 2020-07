W. Brytania: 37,8 stopnia C - najwyższa temperatura w tym roku i trzecia w historii

Aż 37,8 stopnia Celsjusza zanotowano w piątek po południu w Londynie, co jest najwyższą temperaturą w tym roku i trzecią najwyższą w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy prowadzone są pomiary - poinformował urząd meteorologiczny Met Office.

Rekordową temperaturę odnotowano o godz. 14.41 w stacji pomiarowej na londyńskim lotnisku Heathrow, ale niewiele niższa - 37,3 stopnia - była w ogrodzie botanicznym Kew Gardens w południowo-zachodniej części brytyjskiej stolicy.

Jak powiedziała rzeczniczka Met Office Nicola Maxey, od kiedy prowadzone są pomiary, wcześniej tylko trzy razy zdarzyło się, by temperatura w Wielkiej Brytanii przekroczyła 37 stopni.

Absolutnym rekordem kraju jest 38,7 stopnia, które 25 lipca 2019 roku zanotowano w ogrodach botanicznych Uniwersytetu w Cambridge, a drugi przypadek wyższej temperatury od tej z piątku miał miejsce 10 sierpnia 2003 roku w Faversham w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. Z kolei po raz pierwszy temperatura przekroczyła 37 stopni 3 sierpnia 1990 roku w Cheltenham w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii - było wtedy 37,1 stopnia.

W związku z upalną temperaturą Brytyjczycy ponownie, tak samo jak było to w czerwcu, masowo pojechali na plaże, które były zatłoczone do granic możliwości. Tym razem najgorsza sytuacja była w Brighton, gdzie władze miejskie nawet apelowały na Twitterze, by nie przyjeżdżać, bo plaża i miasto są już przepełnione, ale podobnie wyglądała sytuacja praktycznie na całym południowym wybrzeżu Anglii.

Piątkowe upały będą najprawdopodobniej tylko chwilowym skokiem temperatury. Jak wskazuje Met Office, lipiec był chłodniejszy niż zazwyczaj, a już w sobotę nad Wielką Brytanię nadciągnie fala chłodnego powietrza i temperatura nie będzie przekraczać 25 stopni. Możliwe są też burze i ulewne deszcze.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński