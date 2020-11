W. Brytania: 397 zgonów z powodu Covid-19 - najwięcej od końca maja

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dobry zarejestrowano 397 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od 27 maja, oraz wykryto 20 018 zakażeń koronawirusem - podał we wtorek wieczorem brytyjski rząd.

Liczba zgonów jest prawie trzykrotnie wyższa niż poprzedniego dnia, co jednak nie jest dużym zaskoczeniem, bo bilanse podawane we wtorki - gdy uzupełnianie są statystyki z minionego weekendu - zazwyczaj są najwyższe w tygodniu. W porównaniu z poprzednim wtorkiem liczba zmarłych wzrosła o 30. Jest to czwarty przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zgonów przekraczała 300, ale niepokojącym jest fakt, że wszystkie cztery zanotowano na przestrzeni ostatnich ośmiu dni. Zwraca uwagę to, że aż 359 spośród 397 nowych zgonów miało miejsce w Anglii, co również jest najwyższym bilansem od 27 maja.

W całym kraju dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 47 250, z czego 41 748 osób zmarło w Anglii, 2877 - w Szkocji, 1895 - w Walii, a 730 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi - według zaktualizowanej we wtorek statystyki - 60 051.

Niezależnie od zastosowanej metodologii pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Liczba nowych zakażeń jest wprawdzie wyższa o 1068 od bilansu podanego w poniedziałek, ale tempo ich wzrostu wydaje się od kilku dni przyhamowywać. Wtorkowy bilans jest niższy od rekordu z 21 października o 6670. Najnowsze statystyki sugerują, że epidemia nieco spowalnia w Irlandii Północnej, gdzie wykryto 570 nowych zakażeń i w Szkocji (999), natomiast te z Anglii (17 330) i Walii (1119) nie są ani bliskie rekordowych, ani nie wskazują trendu spadkowego.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 1 073 882, co jest dziewiątym najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - za Rosją, Francją i Hiszpanią.

W ciągu ostatniej doby wykonano zaledwie niespełna 208 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest najniższym wynikiem od półtora miesiąca, natomiast od początku epidemii - już 32 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 521 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Według danych z poniedziałku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 11 907 chorych na Covid-19, co oznacza wzrost o 828 w stosunku do poprzedniego dnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński