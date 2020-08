W. Brytania: 49 kolejnych zgonów na Covid-19, najwięcej nowych zakażeń od czerwca

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 49 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 950, co jest najwyższym przyrostem od końca czerwca - poinformował w czwartek po południu brytyjski rząd.

49 nowych zgonów to mniej niż było w środę - 65 i zarazem jeden z najniższych od końca marca dobowych bilansów niedotyczących dni weekendowych.

Dużym powodem do zaniepokojenia jest natomiast liczba nowych zakażeń. 950 to najwyższy dobowy wzrost od 26 czerwca i już drugi w tym tygodniu przypadek, by ta liczba przekraczała 900, podczas gdy w połowie lipca średnia dobowa z siedmiu kolejnych dni oscylowała wokół 600.

W efekcie łączna liczba zgonów od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wzrosła do 46 413, a potwierdzonych zakażeń - do 308 134. Pod względem ofiar śmiertelnych Covid-19 Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, a pod względem wykrytych zakażeń - na 11. miejscu.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce ogółem 41 795 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1571, zaś w Irlandii Północnej - 556. Czwartek jest trzecim kolejnym dniem, w którym nie było żadnego zgonu w Szkocji, zaś w Irlandii Północnej to już 24. taki dzień z rzędu.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 174,5 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - prawie 12,75 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,4 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, a nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w środę a godz. 9 rano w czwartek.

Według stanu na środę, w szpitalach przebywało niespełna 1100 pacjentów z Covid-19, podczas gdy w szczycie epidemii, w pierwszej połowie kwietnia było to prawie 20 tysięcy.

