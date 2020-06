W. Brytania: 55 nowych zgonów na Covid-19 - najmniej od 22 marca

O 55 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii liczba zgonów z powodu Covid-19, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 40597 - poinformowało w poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

55 nowych zgonów to nieco mniej niż w bilansie podanym w niedzielę - 77, a zarazem najniższa liczba od 22 marca. Oba te bilanse są pierwszymi przypadkami od 23 marca, gdy dobowa liczba zgonów jest dwucyfrowa. Jednak oba dotyczą weekendu, kiedy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem. W efekcie od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, a nieuwzględnione zgony są uzupełniane w statystykach w kolejnych dniach.

Zarazem 55 nowych zgonów to mniej niż było w bilansie w poprzedni poniedziałek czy dwa tygodnie temu, co dowodzi, że epidemia słabnie. W jej szczytowym momencie - w pierwszej połowie kwietnia - cztery razy dobowy bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 1100.

O słabnięciu epidemii świadczy też liczba nowo wykrytych zakażeń - 1205 w ciągu minionej doby. To najniższy bilans od 23 marca i drugi z rzędu przypadek, że jest ich mniej niż 1500. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 287399 zakażeń koronawirusem.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 138 tys. testów na obecność koronawirusa, co jest niewielkim spadkiem w stosunku do poprzedniego dnia, ale dużym w stosunku do środy, czwartku i piątku, gdy ta liczba przekraczała 200 tys. Od początku epidemii wykonano już ponad 5,7 mln testów. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w niedzielę a godz. 9 w poniedziałek.

W piątek Wielka Brytania stała się drugim państwem świata - po USA - w którym liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyła według oficjalnego bilansu 40 tys. Jednak podawane codziennie przez ministerstwo zdrowia dane o zgonach uwzględniają tylko te przypadki, w których testy potwierdziły obecność koronawirusa. Publikowane co tydzień z półtoratygodniowym opóźnieniem dane urzędu statystycznego ONS uwzględniają wszystkie zgony, w których koronawirus został wskazany w akcie zgonu jako główna lub kluczowa przyczyna. Według przedstawionych w miniony wtorek statystyk, aktualnych na dzień 22 maja, Covid-19 został wskazany w 48 106 aktach zgonu. To oznacza, że faktyczna liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła już 50 tys.

Pod względem liczby zakażeń Wielka Brytania zajmuje czwarte miejsce na świecie - za USA, Brazylią i Rosją.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński