W. Brytania: 56 polskich flag w hrabstwie Gloucestershire z okazji Polish Heritage Days

56 polskich flag wywieszono w całym hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii z okazji zainaugurowanych w ten weekend Dni Polskiego Dziedzictwa (Polish Heritage Days, PHD) w Wielkiej Brytanii. W tamtejszych obchodach wziął udział ambasador RP Arkady Rzegocki.

Choć z powodu epidemii koronawirusa większość z ponad 70 wydarzeń zaplanowanych w ramach tegorocznej, piątej już edycji Polish Heritage Days odbywa się w internecie, część może być przeprowadzona w tradycyjnej formie.

Tak było w niedzielę w Gloucester, gdzie ambasador Rzegocki, burmistrz miasta Kate Haigh, władze miejskie i reprezentujący tamtejszy okręg poseł Richard Graham uczestniczyli w uroczystej ceremonii wciągnięcia na maszt polskiej flagi. Jednak już w piątek z okazji Polish Heritage Days główne ulice 130-tysięcznego miasta udekorowano 50 polskimi flagami, które pozostaną wywieszone do poniedziałku.

Ambasador Rzegocki powiedział PAP, że o ile coraz więcej brytyjskich miast wywiesza polskie flagi z okazji Polish Heritage Days, to pierwszy przypadek, by zrobiło to całe hrabstwo, tak jak to ma miejsce w tym roku w Gloucestershire.

Po ceremonii wciągnięcia flagi na maszt ambasador został symbolicznie powitany przez mieszkańców miasta, a następnie udał się do pobliskiego Cheltenham, gdzie wraz z burmistrzem tej miejscowości Rogerem Whybornem i posłem do Izby Gmin Alexem Chalkiem złożył wieńce pod pomnikiem poległych w czasie obu wojen światowych. Na pomniku znajduje się także tablica poświęcona polskim żołnierzom, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Jarosław Kubaszczyk, przewodniczący Polish Association Gloucestershire, powiedział PAP, że Polonia w tym hrabstwie - której liczebność szacuje na niemal 10 tys. - od lat jest bardzo aktywna, dzięki czemu władze chętnie włączają się w inicjatywy w ramach PHD. Jak mówi, w poprzednich edycjach, przed epidemią, w polskich festiwalach w Gloucester brało udział po kilka tysięcy osób.

Polish Heritage Days to inicjatywa ambasady RP w Londynie. Ma ona na celu świętowanie i promowanie przez zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie Polaków - przy okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi RP przypadających 2 maja, jak i święta Konstytucji 3 Maja - polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń, polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Jak wyjaśnia ambasador Rzegocki, skumulowanie różnych wydarzeń organizowanych przez Polonię w jednym okresie i pod jednym szyldem - Polish Heritage Days, powoduje, że są one bardziej widoczne i z roku na rok w coraz większym stopniu włączają się w nie lokalne władze i interesują się nimi miejscowe media.

Tegoroczną edycję PHD zainaugurowano w sobotę otwarciem wystawy poświęconej stuleciu istnienia polskiej ambasady w budynku przy Portland Place 47 w Londynie. W otwarciu zdalnie wziął udział Edward, książę Kentu, kuzyn brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński