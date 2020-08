W. Brytania: 65 kolejnych zgonów z powodu Covid-19, 892 nowe zakażenia koronawirusem

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 65 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 892 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

65 nowych zgonów to trochę mniej niż w bilansie podanym we wtorek - 89 - choć wtorkowe dane są zwykle najwyższe w całym tygodniu, bo uzupełniane są w nich niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu.

Z kolei liczba nowo wykrytych zakażeń jest o ponad 200 wyższa od tej z wtorku i jest to już czwarty w ciągu tygodnia przypadek, by przekraczała 800 (w poniedziałek było to nawet 938), podczas gdy w połowie lipca średnia dobowa z siedmiu kolejnych dni oscylowała wokół 600.

Uwzględniając środowe dane łączna liczba zgonów od początku epidemii wzrosła w Wielkiej Brytanii do 46 364, a potwierdzonych zakażeń - do 307 184. Pod względem ofiar śmiertelnych Covid-19 Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, a pod względem wykrytych zakażeń - na 11. miejscu.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 41 749 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1568, zaś w Irlandii Północnej - 556. Zwraca uwagę fakt, że w Szkocji nie zanotowano żadnej ofiary śmiertelnej już od 17 lipca, a w Irlandii Północnej - od 14 lipca.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 163 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - ponad 12,57 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,4 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, a nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano we wtorek a godz. 9 rano w środę.

