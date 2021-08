W. Brytania: 75 proc. dorosłych w pełni zaszczepiono, najwięcej zgonów od 12 marca

Już trzy czwarte dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii zostało w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19, ale w ciągu minionej doby zarejestrowano aż 146 zgonów wśród chorych ze zdiagnozowanym koronawirusem, najwięcej od 12 marca - poinformowano we wtorek.

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało prawie 47,1 mln osób, a obie - niemal 39,7 mln. Stanowi to odpowiednio 89,0 proc. oraz 75,0 proc. dorosłych mieszkańców kraju.

"Nasz niesamowity program szczepień zapewnił niezbędną ochronę przed wirusem trzem czwartym dorosłych Brytyjczyków. Jest to ogromne narodowe osiągnięcie, z którego wszyscy powinniśmy być dumni" - oświadczył premier Boris Johnson.

Minister zdrowia Sajid Javid przy tej okazji potwierdził, że prowadzone są przygotowania do tego, aby od września rozpocząć podawanie niektórym osobom przypominającej trzeciej dawki szczepionki. Ma ona być oferowana wraz ze szczepionką przeciw grypie wszystkim osobom powyżej 50. roku życia oraz mającym schorzenia zwiększające ryzyko zakażenia.

Szczepienia znacząco zredukowały liczbę hospitalizacji i zgonów w stosunku do tego, co było podczas drugiej fali, jednak podany we wtorek bilans nowych ofiar śmiertelnych Covid-19 jest najwyższym od 12 marca. Wprawdzie statystyki podawane we wtorki, gdy uzupełnia się niezarejestrowane zgony z weekendu, są zwykle najwyższe w tygodniu, ale bieżący bilans jest o 8 wyższy od tego sprzed tygodnia i o 15 od tego sprzed dwóch. Również łączny bilans zgonów z ostatnich siedmiu dni - 622 - oznacza wzrost o prawie 15 proc. w stosunku do siedmiu poprzednich.

W ciągu ostatniej doby wykryto w Wielkiej Brytanii 23 510 nowych zakażeń, co jest czwartym z kolei dniem ze spadkiem w stosunku do poprzedniego dnia, ale w porównaniu z wtorkiem z zeszłego tygodnia nastąpił wzrost o prawie 1800. Także łączny bilans z siedmiu ostatnich dni - 196 tys. - jest o ponad 7 proc. wyższy niż był w poprzednich siedmiu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 6,12 mln zakażeń, z powodu których zmarły 130 503 osoby.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński