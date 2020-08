W. Brytania: 77 kolejnych zgonów na Covid-19, znowu ponad 1000 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 77 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 1006 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

Podany bilans zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między 17.00 w poniedziałek a 17.00 we wtorek i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

Jednocześnie uzupełniono bilans z poprzedniej doby, którego we wtorek nie przedstawiono z powodu awarii technicznej - pomiędzy 17 w niedzielę a 17 w poniedziałek zarejestrowano 102 zgony z powodu Covid-19, co jest pierwszym przypadkiem w sierpniu, by ich liczba przekroczyła sto. Ponadto dopisano do statystki przedstawionej w poniedziałek jeden zgon z Irlandii Północnej, wskutek czego w tej prowincji przerwana została seria 27 kolejnych dni bez ani jednej ofiary śmiertelnej .

Po uwzględnieniu nowych zgonów oraz wspomnianych korekt łączny bilans epidemii wzrósł do 46 706, co jest czwartym najgorszym wynikiem na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, ale prawdopodobnie w ciągu najbliższej doby Wielka Brytania zostanie wyprzedzona także przez Indie, gdzie liczba zgonów rośnie w szybszym tempie. Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii zmarły do tej pory 42 072 osoby, w Szkocji - 2491, w Walii - 1586, w Irlandii Północnej - 557.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń jest wprawdzie o 139 niższa od tej z wtorkowego bilansu, ale nadal istnieją powody do zaniepokojenia, bo jest to trzeci przypadek w ciągu czterech ostatnich dni, by przekraczała ona tysiąc. Poprzednio taka sytuacja zdarzyła się 26 czerwca. W szczególności zwraca uwagę fakt, że znowu nastąpił duży - biorąc pod uwagę punkt odniesienia - wzrost zakażeń w Irlandii Północnej. We wtorek było ich 48, czyli najwięcej od połowy maja, a w środę - 29.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 313 798 przypadków koronawirusa, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie. Bilans nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano we wtorek a godz. 9 rano w środę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński