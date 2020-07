W. Brytania: 83 nowe zgony z powodu Covid-19, 763 nowe zakażenia koronawirusem

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zanotowano kolejne 83 zgony z powodu Covid-19, zaś liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 763 - podał w środę po południu brytyjski rząd.

W efekcie liczba zgonów wzrosła do 45 961, co jest trzecim najgorszym wynikiem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii, zaś potwierdzonych zakażeń - do 301 455, co z kolei jest dziewiątym co do wielkości wynikiem.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii podlega obecnie rewizji w związku z tym, że najprawdopodobniej uwzględnione zostały w nim osoby, które w przeszłości miały koronawirusa, ale przyczyna ich zgonu była inna. Z powodu tej rewizji ministerstwo zdrowia półtora tygodnia temu na kilka dni wstrzymało podawanie codziennych statystyk.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 41 360 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1554, zaś w Irlandii Północnej - 556.

Podana w środę liczba 83 nowych zgonów jest nieznacznie wyższa od dobowej średniej z ostatnich siedmiu dni, minimalnie wyższa od bilansu z poprzedniej środy i minimalnie niższa od tego ze środy dwa tygodnie temu, co wskazuje, że stały spadek liczby zgonów, który trwał od szczytu w połowie kwietnia wyhamował. Z kolei liczba nowych zakażeń jest o prawie 200 wyższa od tej z bilansu z wtorku, a zarazem jest jedną z najwyższych od początku lipca.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, zaś nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano we wtorek a godz. 9 rano w środę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński