W. Brytania: 89 nowych zgonów z powodu Covid-19, 670 nowych zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 89 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 670 - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd.

89 nowych zgonów to ponad pięć razy więcej niż przez dwa poprzednie dni łącznie, ale nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo bilanse podawane we wtorki, w których uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, są zwykle najwyższe w całym tygodniu. To zarazem pierwszy od końca marca przypadek, by wtorkowy bilans był dwucyfrowy.

Z kolei liczba nowo wykrytych zakażeń jest wyraźnie niższa od tej z poniedziałku - 938 - która stała się dużym powodem do zaniepokojenia, gdyż był to najwyższy bilans od 26 czerwca. To także zauważalnie mniej niż średnia dobowa liczba zakażeń z siedmiu kolejnych dni, która według stanu z poniedziałku wynosiła 789.

Uwzględniając wtorkowe dane łączna liczba zgonów od początku epidemii wzrosła w Wielkiej Brytanii do 46 299, a potwierdzonych zakażeń - do 306 293. Pod względem ofiar śmiertelnych epidemii Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, a pod względem wykrytych zakażeń - na 11. miejscu.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 41 686 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1566, zaś w Irlandii Północnej - 556. Zwraca uwagę fakt, że w Szkocji nie zanotowano żadnej ofiary śmiertelnej już od 17 lipca, a w Irlandii Północnej - od 14 lipca.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 159 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - ponad 12,4 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, a nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w poniedziałek a godz. 9 rano we wtorek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński