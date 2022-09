W. Brytania: Aby pożegnać królową, trzeba już czekać w kolejce ponad dobę

Siedmiogodzinna przerwa w przyjmowaniu nowych osób do kolejki czekających na możliwość wejścia do Westminster Hall, aby oddać hołd zmarłej królowej Elżbiecie II, wcale jej nie skróciła - po jej otwarciu okazało się, że szacowany czas oczekiwania przekracza 24 godziny.

W piątek przed południem władze poinformowały, że ponieważ kolejka osiągnęła maksymalną przewidzianą długość - liczyła ona wówczas 7,9 km - a szacowany czas oczekiwania wynosi 14 godzin, na co najmniej sześć godzin wstrzymane zostaje przyjmowanie do niej nowych osób. Ostatecznie otwarto ją ponownie po siedmiu godzinach, ale uruchomiony przez brytyjski rząd serwis pokazujący w czasie rzeczywistym aktualną długość kolejki i szacowany czas do wejścia do Westminster Hall, ostrzega, że teraz jest to powyżej 24 godzin, a w nocy mogą być niskie temperatury.

Okazało się, że gdy oficjalna kolejka została zamknięta, w pobliżu jej końca ludzie sformowali nieoficjalną kolejkę czekających na możliwość dołączenia do tej oficjalnej.

Aby dać wszystkim możliwość pożegnania zmarłej monarchini i oddania jej hołdu, w środę po południu trumna z ciałem Elżbiety II została wystawiona w Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim i pozostanie tam do poniedziałku rano. Jednak choć Westminster Hall otwarty jest w tym czasie przez 24 godziny na dobę, a przechodzący mają dosłownie kilka sekund na zatrzymanie się przy trumnie, kolejka wciąż się wydłuża.

W piątek po południu londyńskie pogotowie ratunkowe (LAS) poinformowało, że w środę i czwartek udzieliło pomocy 435 osobom czekającym w kolejce, z czego 42 zostały zabrane do szpitali. Najczęstszymi przyczynami pomocy medycznej były zasłabnięcia i upadki.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński