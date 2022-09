W. Brytania: Aktywiści klimatyczni przykleili się do podłogi w sali posiedzeń Izby Gmin

Pięcioro aktywistów ekologicznych z organizacji Extinction Rebellion (XR) wdarło się w piątek do sali obrad brytyjskiej Izby Gmin i przykleiło się do podłogi wokół fotela spikera Izby. Do najbliższego poniedziałku brytyjski parlament ma przerwę wakacyjną.

Na profilu XR na Twitterze zamieszczono zdjęcie aktywistów wokół fotela spikera. Dwóch z nich trzyma w ręku transparenty z napisami: "Pozwólmy ludziom zdecydować" oraz "Zgromadzenie obywateli teraz". Transparenty organizacji zostały umieszczone także w innych miejscach w Pałacu Westminsterskim, będącym siedzibą brytyjskiego parlamentu.

We wpisie na Twitterze organizacja napisała również: "Jesteśmy w kryzysie. Nie możemy pozwolić sobie, aby dalej to tak trwało".

Założona w 2018 r. organizacja Extinction Rebellion przekonuje, że konieczne jest podjęcie radykalnych działań w związku z kryzysem klimatycznym. Jej aktywiści wielokrotnie przeprowadzali protesty, polegające na przyklejaniu się do jezdni, budynków rządowych, banków, rafinerii czy samolotów.

Tego typu działania były krytykowane przez brytyjski rząd, który wskazywał, że XR nadużywa prawa do demokratycznego wyrażania swoich opinii, prowadząc protesty zakłócające życie innym ludziom.

Z Londyny Bartłomiej Niedziński

