W. Brytania: Aktywiści klimatyczni zablokowali port w Dover; aresztowano 12 osób

Aktywiści z domagającej się intensyfikacji działań związanych ze zmianą klimatu grupy Insulate Britain zablokowali w piątek wjazd i wyjazd z portu w Dover - największego portu promowego w Europie. Brytyjska policja poinformowała, że aresztowano 12 uczestników protestu.

"Przepraszamy za spowodowane naszymi działaniami niedogodności, ale wydaje się, że to jedyna droga, by zwrócić uwagę na problem izolacji domów" - przekazała organizacja, która domaga się od brytyjskiego rządu podjęcia wiążącego zobowiązania do zaizolowania wszystkich 29 milionów nieszczelnych domów w Wielkiej Brytanii do 2030 roku.

Działacze Insulate Britain kilkakrotnie blokowali we wrześniu obwodnicę Londynu, będącą najbardziej ruchliwą autostradą w Wielkiej Brytanii. Organizacja poinformowała, że w piątkowym proteście bierze udział ponad 40 aktywistów.

Policja przekazała, że jest świadoma wywołanych przez protest utrudnień w ruchu drogowym i pracuje nad ich zminimalizowaniem. Dodano, że do tej pory aresztowano 12 osób.

Dyrekcja autostrad poinformowała, że zablokowana jest prowadząca do portu droga A20. Kierownictwo portu przekazało jednak, że obsługujący każdego dnia ok. 6 tys. przeprawiających się przez kanał La Manche ciężarówek terminal pozostaje otwarty.

Po poprzednich protestach, w środę w Wielkiej Brytanii w życie wszedł wydany przez sąd na wniosek operatora autostrad zakaz prowadzenia akcji protestacyjnych na drogach, za którego złamanie grozi kara więzienia.

Tego typu działania nie będą tolerowane, gdyż wywołują zagrożenie na drogach, a ich efekt jest odwrotny od zamierzonego, bo w skutek wywołanych blokadami korków rośnie emisja gazów cieplarnianych do atmosfery - podkreślił w środę minister transportu Grant Shapps.