W. Brytania: Ambasada RP dziękuje polskim pracownikom brytyjskiej służby zdrowia

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki podziękował polskim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom NHS, publicznej brytyjskiej służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem.

W zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu wideo ambasador Rzegocki podkreślił, że "poświęcenie, bezinteresowność i wola, aby pomóc tym, którzy cierpią, zasługuje na wielkie podziękowania dla całej Narodowej Służby Zdrowia (NHS)".

"Epidemia koronawirusa to największy kryzys zdrowotny, jakiego doświadczyliśmy od wielu lat. Powoduje on wiele bólu i obaw na całym świecie oraz zmienia nasz styl życia. Daje on nam jednak również okazję do podziękowania tym, którzy opiekują się nami, kiedy tego potrzebujemy" - powiedział ambasador.

"Jako Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie, chciałbym przekazać szczególne podziękowania tysiącom Polaków, którzy pracują w NHS. Lekarze, pielęgniarki, inni medycy, a także pracownicy opieki społecznej oraz wszyscy wolontariusze zasługują na naszą największą wdzięczność" - dodał ambasador Rzegocki.

Podkreślił, że pracownicy służby zdrowia są "na linii frontu w walce z bezlitosnym, niewybierającym ofiar Covid-19, narażając własne życie, aby ocalić innych", a dzięki nim "wiele osób czuje się bezpiecznie i wiele powraca do zdrowia, jeśli zachoruje".

Kierując swoje słowa do Polaków, ambasador powiedział: "Ja i cała Polska jesteśmy z Was dumni, kibicujemy Wam i myślimy o Was. W imieniu wszystkich moich Rodaków, z głębi serca dziękuję za Waszą służbę. Bądźcie bezpieczni".

W czwartek wieczorem drugi tydzień z rzędu setki tysięcy Brytyjczyków oklaskami oddały hołd pracownikom NHS, którzy narażając swoje życie, walczą z epidemią koronawirusa.

W akcji "Clap for Carers" uczestniczyli ponownie m.in. premier Boris Johnson, lider opozycji Jeremy Corbyn, celebryci, a także setki tysięcy zwykłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy wyszli wczoraj wieczorem przed swoje domy bądź na balkony.

W ramach akcji na niebiesko - czyli w kolorze NHS - podświetlono po raz drugi wiele ważnych budynków w kraju, m.in.: zamek królewski w Windsorze, most Tower Bridge, wieżowiec The Shard w Londynie, katedrę w Lincoln, King's College w Cambridge czy wieżę widokową Spinnaker Tower w Portsmouth.