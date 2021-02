W. Brytania: Ambasada RP zachęca do udziału w 5. edycji Polish Heritage Days

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach piątej edycji Dni Polskiego Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii (Polish Heritage Days, PHD) - poinformowała w czwartek ambasada RP w Londynie.

Tematem przewodnim tegorocznych Dni Polskiego Dziedzictwa będzie promowanie wartości wspólnotowych oraz potencjału pomocowego Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii, który uwidocznił się zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa.

"Polonia w Wielkiej Brytanii jest niezwykle zaangażowana w życie swoich lokalnych społeczności i niesienie pomocy potrzebującym. W szczególności było to widoczne w ostatnim czasie w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta wywołana przez pandemię czy zamknięcie granicy brytyjsko-francuskiej. Aktywne organizacje polonijne, jak i pojedyncze osoby organizowały akcje pomocowe, tak ważne i potrzebne w tym trudnym czasie. Ich działalność zasługuje na wyróżnienie i docenienie" - oświadczył ambasador Arkady Rzegocki, zachęcając do składania wniosków do dofinansowanie.

Podobnie tak zeszłoroczna edycja, która z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w całości w wersji online, tak i w tym roku większość wydarzeń będzie miała miejsce w internecie. Główne obchody zaplanowano na weekend 1-3 maja.

Celem Dni Polskiego Dziedzictwa jest promocja polskiej tradycji i kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń, polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii, a także podkreślenie pozytywnej roli, jaką odgrywa w niej 800-tysięczna polska społeczność.

Jak podkreśla ambasada RP, w tym roku uwaga zostanie zwrócona w szczególny sposób na potencjał pomocowy Polonii i Polaków, zarówno historyczny, jak i współczesny wkład w budowanie międzynarodowej wspólnoty mieszkającej w Wielkiej Brytanii, jak również wsparcie, jakie polska społeczność zapewnia swoim sąsiadom w czasie pandemii, co po ustąpieniu Covid-19 pozwoli dalej budować i wzmacniać solidarność międzynarodową oraz polonijną wspólnotę w tym kraju.

Wnioski o dofinansowanie inicjatyw planowanych w ramach PHD można składać do 31 marca, a ogłoszenie wyników nastąpi do 16 kwietnia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński