W. Brytania: Ambasador Birmy usunięty z placówki przez swojego zastępcę

Ambasador Birmy w Wielkiej Brytanii poinformował w środę wieczorem, że jego zastępca wraz z attache wojskowym przejęli znajdujący się w centrum Londynu budynek placówki i nie wpuszczają go do środka.

Jak przekazał Kyaw Zwar Minn, powiedziano mu także, że nie jest już przedstawicielem Birmy. W zeszłym miesiącu wezwał on do uwolnienia zatrzymanej przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi oraz obalonego przez armię prezydenta Win Myinta.

"Zamknięto przede mną drzwi. To rodzaj zamachu stanu, w środku Londynu. Możecie zobaczyć, że okupują mój budynek" - mówił Reutersowi Kyaw Zwar Minn, dodając, że rozmawiał o tej sytuacji z brytyjskim ministerstwem spraw zagranicznych. Brytyjskie media zamieściły zdjęcia dyplomaty, który stoi przed budynkiem i rozmawia z funkcjonariuszami londyńskiej policji metropolitalnej.

Przed budynkiem ambasady zebrała się niewielka grupa protestujących. "To mój budynek. Muszę wejść do środka. To dlatego tutaj czekam" - mówił do nich ambasador. Jak poinformowała policja, nikt nie został zatrzymany w związku z protestem.

1 lutego birmańska armia obaliła wybrane w listopadzie zeszłego roku władze kraju, twierdząc, ze w trakcie wyborów doszło do nieprawidłowości. Od tego czasu w Birmie trwają protesty przeciwko rządom wojskowych, w których zginęło już ok. 600 osób, a ponad 2800 zatrzymano.