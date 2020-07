W. Brytania: Ambasador Chin niezadowolony z wykluczenia Huawei i opinii ws. Hongkongu

Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii ostrzegł w środę, że wykluczenie firmy telekomunikacyjnej Huawei z tworzenia brytyjskiej sieci 5G wpłynie na inne chińskie inwestycje w tym kraju. Ostrzegł też inne państwa, by nie ingerowały w wewnętrzne sprawy Chin.

"Teraz powiedziałbym nawet, że to nie tylko rozczarowujące - to zniechęcające. Sposób, w jaki traktujecie Huawei, jest bardzo uważnie śledzony przez inne chińskie przedsiębiorstwa i bardzo trudno, aby inne przedsiębiorstwa miały zaufanie do kolejnych inwestycji" - powiedział ambasador Liu Xiaoming w wystąpieniu wygłoszonym w think tanku Centre for European Reform. Jak określił, Wielka Brytania "po prostu wyrzuciła tę firmę".

We wtorek brytyjski rząd ogłosił, że cała technologia Huawei musi zostać usunięta z brytyjskiej sieci 5G do 2027 roku, a od przyszłego roku operatorzy telekomunikacyjni będą mieli zakaz kupowania nowego sprzętu 5G od tej chińskiej firmy. Tym samym zmienił swoją poprzednią decyzję z końca stycznia o częściowym dopuszczeniu Huawei do budowy brytyjskiej sieci 5G.

Chiński ambasador odniósł się także do narzuconej przez władze w Pekinie Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie narodowym i ostrzegł inne państwa, by nie ingerowały w - jak to określił - wewnętrzne sprawy Chin.

"Chiny nigdy nie ingerowały w wewnętrzne sprawy innych krajów, a my zdecydowanie sprzeciwiamy się ingerowaniu w wewnętrzne sprawy Chin przez jakiekolwiek państwo" - oświadczył. Jak dodał, niektórzy europejscy politycy "nieodpowiedzialnie" skomentowali tę ustawę; przekonywał, że została ona "ciepło przyjęta przez mieszkańców Hongkongu". "Przestańcie wtrącać się w sprawy Hongkongu" - podkreślił Liu Xiaoming.

Po wejściu ustawy w życie 1 lipca w Hongkongu miały miejsce demonstracje przeciwko niej, które policja tłumiła przy pomocy armatek wodnych i gazu łzawiącego; aresztowano wówczas ok. 370 osób.

Ambasador przekonywał też, że mylą się ci, którzy postrzegają Chiny jako wrogie państwo. "Ci, którzy postrzegają Chiny jako permanentnego rywala lub potencjalnie wrogie państwo, popełnili błąd - wybrali zły cel i zmierzają w złym kierunku" - ostrzegł.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński