W. Brytania: Ambasador RP: świętujemy niepodległość jako nowoczesne i dynamiczne państwo

Możemy dziś świętować niepodległość jako nowoczesne i dynamiczne państwo i wierzę, że niedługo takim będzie też Ukraina - mówił w środę wieczorem ambasador RP w Wielkiej Brytanii Piotr Wilczek podczas przyjęcia z okazji przypadającego w piątek Święta Niepodległości.

"Przy całej różnorodności, wierzę, że tym, co dziś nas głęboko łączy jest przekonanie, że Polska powinna być państwem wolnym i niepodległym, silnym i suwerennym" - mówił ambasador. "Polska droga do wolności była długa - 104 lata temu, po 123 latach niewoli, niepodległa Rzeczpospolita ponownie zaistniała na mapie Europy. Zrealizowało się w ten sposób marzenie wielu pokoleń Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami i na emigracji" - powiedział, podkreślając, że to zasługa zarówno przywódców politycznych, których dziś nazywamy ojcami niepodległości, jak i milionów bezimiennych bohaterów, którzy przez ponad sto lat nosili Polskę w sercu.

"My świętujemy dziś niepodległą Rzeczpospolitą, nowoczesne i dynamiczne państwo, dumne ze swoich wielkich tradycji, mające wielki wkład w kulturę Europy. Tymczasem w Ukrainie trwa wywołana przez rosyjską agresję wojna. Naród polski solidarnie przeciwstawia się rosyjskiemu imperializmowi i w bezprecedensowy sposób wspiera walczącą Ukrainę. Jesteśmy dumni ze wszystkich form pomocy, którą jako społeczeństwo i jako państwo niesiemy Ukrainie - humanitarnej, instytucjonalnej, politycznej i militarnej" - wskazał Piotr Wilczek, dziękując w szczególny sposób Polonii w Wielkiej Brytanii za pomoc udzielaną Ukraińcom od samego początku wojny.

"Głęboko wierzę, że w najbliższym czasie zobaczymy także wolną, niepodległą i suwerenną Ukrainę, która będzie w stanie odbudować się jako silny i nowoczesny kraj - także dzięki polskiemu wsparciu oraz wsparciu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, innych państw Europy oraz całej rodziny demokratycznych państw na świecie" - powiedział.

Ambasador Wilczek nawiązał też do uroczystości wieńczącej w symboliczny sposób obchody stulecia niepodległości - sprowadzenia do Polski prochów trzech pierwszych Prezydentów RP na Uchodźstwie. W minioną niedzielę ciała Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, które spoczywały na cmentarzu w Newark, zostały tam uroczyście pożegnane, a w najbliższą sobotę będą złożone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Podkreślił, że to dzięki nim i rządowi, który przez cały czas, gdy w Polsce trwały rządy komunistyczne, funkcjonował w Londynie, dziś możemy świętować niepodległość.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński