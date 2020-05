W. Brytania: Ambasador Rzegocki i poseł Kawczynski podziękowali polskim weteranom

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki oraz brytyjski poseł polskiego pochodzenia Daniel Kawczynski dzwonili w piątek do polskich weteranów II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, aby podziękować im za wojenny wysiłek.

Inicjatywa była nawiązaniem do wideorozmów z weteranami, które w piątek, w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, prowadzili książę William i księżna Kate, premier Boris Johnson oraz wolontariusze. Zastąpiły one planowane wcześniej obchody rocznicy zakończenia wojny - m.in. przejście weteranów przez The Mall, reprezentacyjną aleję w centrum Londynu - które musiały zostać odwołane z powodu epidemii koronawirusa.

"Dzisiaj w rozmowach telefonicznych z kilkoma polskimi weteranami w Wielkiej Brytanii, a także dziećmi bohaterów, którzy już od nas odeszli, wyraziłem wdzięczność i uznanie za ich niesamowity wkład i wytrwałość w przekazywaniu przyszłym pokoleniom wiedzy o wojnie i polskim wkładzie w zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą" - powiedział PAP ambasador Rzegocki.

"Szczególnie w taki dzień jak dziś należy przypominać o niezwykłym poświęceniu całego pokolenia II wojny światowej. To dzięki tym wspaniałym ludziom i ich godnej naśladowania postawie i patriotyzmie możemy się dziś cieszyć wolnością i dobrobytem. Pozostają oni wzorem i inspiracją, pokazując jak nawet w najtrudniejszych okolicznościach można żyć i pracować dla Polski" - dodał.

Ambasador rozmawiał m.in. z uczestniczką Powstania Warszawskiego Marzenną Schejbal, weteranem Armii Andersa Zbigniewem Siemaszko, uczestnikiem bitwy o Monte Cassino Ottonem Hulackim oraz Richardem Kornickim, synem Franciszka Kornickiego, dowódcy kilku polskich dywizjonów lotniczych w składzie Royal Air Force.

Do polskich weteranów dzwonił też Daniel Kawczynski z Partii Konserwatywnej, pierwszy w historii Izby Gmin poseł urodzony w Polsce. "Nie mielibyśmy dziś wolności, gdyby nie ich poświęcenie, którego możemy się od nich uczyć. Przypominam za każdym razem, jak bardzo trudno oni mieli i to nie tylko przez kilka tygodni, jak my mamy podczas epidemii, lecz przez kilka lat. I za to chciałem podziękować, także w imieniu Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej" - powiedział PAP Kawczynski.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński